Molise: iniziative M5s in Consiglio regionale su vicenda impianto di ossigenoterapia al "Cardarelli" (2)

- "Allo stesso tempo, era però necessario fare qualcosa di concreto – si legge ancora nella nota - affinché chi di dovere verificasse se quegli impianti, che sembravano 'di fortuna', fossero idonei a garantire le cure necessarie a chi lottava contro un virus spietato. Abbiamo perciò immediatamente segnalato le presunte carenze alla magistratura, con un esposto dettagliato e corredato da immagini e video, a firma di Andrea Greco, Angelo Primiani, Valerio Fontana e Fabio De Chirico. Non abbiamo voluto strumentalizzare politicamente la vicenda, riponendo piena fiducia nel lavoro dei magistrati. Attendiamo fiduciosi gli esiti delle indagini. Ma il vero problema sta nella risposta a quelle carenze da parte dell'Azienda sanitaria regionale. Solo di recente, con mesi di ritardo, l'Asrem ha realizzato di dover porre rimedio a molte di queste criticità, tra le quali gli impianti di ossigenoterapia. Impianti, lo ricordiamo, fondamentali per chi combatte contro una polmonite bilaterale. Prendiamo atto dell'azione di Asrem, ma siamo costretti a sottolineare come la pandemia duri ormai da più di un anno. E il ritardo accumulato per adeguare quegli impianti salva vita è mostruoso e inaccettabile". (Gru)