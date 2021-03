Governo: Cdm impugna legge Friuli-Venezia Giulia su manovra Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato nove leggi delle Regioni e ha deliberato di impugnare la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia numero 25 del 30 dicembre 2020 ("Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023"), in quanto "l'articolo 5 e l'articolo 11, commi da 1 a 3, si pongono in contrasto con la normativa statale vigente, in violazione dell'articolo 117 della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile. Lo rende noto la presidenza del Consiglio dei ministri. Il Cdm ha deciso di non impugnare la legge della Regione Basilicata numero 1 del 5 gennaio 2021, recante "Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2017, numero 32, riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite benigna"; la legge della Regione Basilicata numero 2 del 5 gennaio 2021, recante "Modifiche alla legge regionale n. 13 del 22 febbraio 2005 'Norme per la protezione dei boschi dagli incendi'"; la legge della Regione Friuli Venezia Giulia numero 26 del 30 dicembre 2020, "Legge di stabilità 2021"; la legge della Regione Friuli Venezia Giulia numero 27 del 30 dicembre 2020, recante "Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023"; la legge della Regione Marche numero 1 del 05 gennaio 2021, recante "Ulteriori modificazioni alla normativa regionale in materia istituzionale e modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2017, numero 4 'Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio"; la legge della Regione Piemonte numero 1 del 04 gennaio 2021, recante "Disposizioni regionali di modifica alla legge regionale 22 febbraio 2019, numero 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante)"; la legge della Regione Piemonte numero 2 del 04 gennaio 2021, recante "Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, numero 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria)"; la legge della Regione Basilicata numero 5 del 15 gennaio 2021, recante "Garante regionale dei diritti della persona".(Com)