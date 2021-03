Piemonte: inquinamento, via libera al censimento dei siti "orfani" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per siti orfani si intendono tutti quei siti “potenzialmente” contaminati, nei quali cioè sono stati superati i limiti di legge dei contaminanti nel terreno e/o nelle acque sotterranee, per i quali o non è stato possibile individuare i responsabili della contaminazione, o se individuati, non abbiano provveduto, né siano intervenuti il proprietario o altri soggetti interessati, ad avviare o concludere gli interventi previsti.In Piemonte ci sono circa 1800 siti contaminati, individuati dall’anagrafe regionale, e di questi, in base ad una prima stima, un centinaio risultano “orfani”. Un numero di massima sul quale si lavorerà ora, alla luce della delibera approvata dalla Giunta regionale, con valutazioni specifiche che permetteranno di determinare se la presenza e la concentrazione degli inquinanti richiedano o meno un’opera di bonifica e, in tal caso, di definire gli interventi da proporre al Ministero per il finanziamento. Nei prossimi giorni verrà adottato l’atto che avvierà la ricognizione, che partirà nelle settimane successive. (Rpi)