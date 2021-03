Napoli: Pap, "Non restiamo a guardare", domani assemblea pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'appello pubblico "Napoli 2021: non restiamo a guardare" Potere al Popolo Napoli ha convocato per Venerdì 5 marzo, ore 18 nella Galleria Principe di Napoli, un'assemblea pubblica aperta a tutte le forze sociali e politiche che vogliono costruire "un progetto alternativo alle forze che sostengono l'accozzaglia del governo Draghi e ai poteri malati che da anni mangiano pezzi della nostra città". Così Giuliano Granato, coordinatore nazionale di Potere al Popolo e candidato presidente alle elezioni regionali in Campania del 2020. "Napoli è una città che sta soffrendo e ai problemi storici si è sommata la pandemia - prosegue - Fino ad ora si è parlato solamente di nomi e inciuci più improbabili delle stagioni di Beautiful. Alla nostra città serve chiarezza: qual è il progetto, chi sono gli amici, chi sono i nemici? Noi vogliamo dire una cosa semplice: apriamo le finestre, incontriamoci, costruiamo un progetto alternativo alle forze che sostengono l'accozzaglia del governo Draghi e ai poteri malati che da anni mangiano pezzi della nostra città: partiamo dai bisogni reali dei nostri cittadini e da chi in questi anni ha costruito risposte concrete". "Il nostro appello - afferma Chiara Capretti, coordinatrice di Potere al popolo Napoli - si rivolge a chi vuole combattere le disuguaglianze e i privilegi: in questa città le possibilità di vita cambiano radicalmente in base a dove si nasce, se si abita in un basso senza vedere nemmeno la luce o in un attico a Posillipo. Noi ci rivolgiamo a chi ogni giorno, come noi, si impegna sui territori per stare vicino a chi è in difficoltà, a chi è riuscito a costruire aspetti positivi nell'esperienza amministrativa di Dema, a chi ha sostenuto il M5s per ottenere un riscatto contro il malaffare, ma ne è rimasto profondamente deluso. Il problema non è mai semplicemente chi mettere al volante, il problema è qual è la macchina e in che direzione ci porta. Dobbiamo cambiare macchina, dobbiamo cambiare rotta, dobbiamo cambiare marcia. Noi ci siamo".(Ren)