- Zona rossa inevitabile a Napoli ma anche in Campania. E' questa la previsione del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine del Consiglio comunale tenutosi oggi. "I contagi crescono - spiega il primo cittadino - così come i ricoveri ospedalieri e l'occupazione delle terapie intensive". La prospettiva di de Magistris è chiudere oggi in vista di una "primavera più tranquilla".(Ren)