Piemonte: inquinamento, via libera al censimento dei siti "orfani"

- Questa mattina la giunta del Piemonte ha dato il via libera alla “ricognizione” dei siti orfani potenzialmente inquinati presenti sul territorio regionale e alla compilazione di un elenco dei singoli interventi da effettuare. Un elenco che sarà poi sottoposto al Ministero della Transizione Ecologica per ottenere i finanziamenti stabiliti nell’ambito del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale con il decreto del 29 dicembre 2020. Le risorse, infatti, saranno trasferite dallo Stato solo dopo che Regioni e Province autonome avranno individuato i siti prioritari e le tipologie di intervento. Al Piemonte sono state assegnate risorse pari a 6 milioni e 816mila euro circa. Una sorta di “censimento” finalizzato all'individuazione dei siti e degli interventi necessari, di competenza provinciale o comunale, in quanto le bonifiche delle aree inquinate che ricadono nel perimetro dei siti di interesse nazionale (i cosiddetti Sin), dispongono di specifici programmi di finanziamento e sono di competenza diretta del Ministero della Transizione Ecologica. (segue) (Rpi)