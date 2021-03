Abruzzo: Marsilio inaugura Tac al servizio Covid Hospital di Pescara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica derivante dal nuovo coronavirus, la Asl di Pescara ha elaborato un piano di iniziative di riconversione dei servizi di ricovero e cura dei propri presidi ospedalieri. In quest'ottica, è stato programmato l'intervento teso a dotare la palazzina Covid di una Tac dedicata, ubicata nel piano seminterrato della palazzina C ex Ivap. I lavori si sono svolti in un'ala della cosiddetta "stecca lunga" (circa 350 metri quadri di superficie) che si presentava solo parzialmente utilizzata con degli spogliatoi del personale infermieristico, ma con la parte degli ex laboratori in disuso. I lavori si sono svolti tramite un accesso dedicato direttamente dall'esterno, in modo da non interferire con le attività ospedaliere in atto. All'odierna inaugurazione, oltre al presidente Marsilio, sono intervenuti, tra gli altri, l'assessore alla Salute Nicoletta Verì, il direttore generale della Asl di Pescara Vincenzo Ciamponi, ed presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. (Gru)