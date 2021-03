Piemonte: opere pubbliche, dalla Regione 11 milioni a Comuni e Province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove milioni di euro di contributi per gli interventi su opere pubbliche destinati ai Comuni piemontesi. Altri 2 milioni per le Province. Lo stabilisce la delibera di Giunta regionale approvata stamattina, con cui si stanziano 11 milioni per il cofinanziamento alla realizzazione delle opere pubbliche degli enti locali, in base alla legge regionale 18/84. Dopo anni di stallo, in cui questa legge non è stata finanziata, la Regione Piemonte per il secondo anno consecutivo ha deciso di sostenere altri 171 Comuni, che si vanno a sommare ai 220 finanziati nel 2020.In particolare, sono stati deliberati 4,5 milioni di euro per i Comuni con popolazione inferiore o pari a 1000 abitanti, per i quali il contributo regionale arriva fino a 80.000 euro, e altri 4,5 milioni per i Comuni con più di 1000 abitanti, il cui contributo è previsto fino a euro 160.000 euro. È stato inoltre approvato lo stanziamento di 2 milioni di euro a favore delle Province. "Consapevoli del ruolo decisivo e determinante dei Comuni– sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - e nonostante le difficoltà economiche di bilancio legate alla pandemia, abbiamo deciso di rifinanziare la legge regionale 18 per il secondo anno consecutivo. Si tratta di un sostegno sostanzioso per oltre 170 comuni in tutto il Piemonte e per le aziende che potranno essere coinvolte nei lavori". (segue) (Rpi)