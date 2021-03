Sardegna: vaccini a over 80, meno di un terzo di chi ha ricevuto sms invito si è registrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco meno di un terzo degli anziani ultraottantenni sardi che hanno ricevuto l'sms che invita a registrarsi per fare il vaccino anti-Covid ha provveduto ad effettuare l'operazione sul web. Su 1.600 sms, solo 450 registrazione. Un "no" al vaccino? Forse, anche se la causa più probabile sia la poca dimestichezza di tanti over 80 con smartphone e web. Per la registrazione è necessario il numero di tessera sanitaria e il telefono: in un secondo momento gli anziani berranno contattati dal Cup per comunicare luogo e ora per la vaccinazione. La campagna che riguarda i "grandi anziani", è partita lunedì a Cagliari e ieri a Sassari. Nel capoluogo sardo verranno utilizzati i padiglioni della Fiera per installare le postazioni vaccinali che potrebbero partire già da domenica in concomitanza con la campagna di screening "Sardi e Sicuri" della regione Sardegna. Dal prossimo 15 marzo dovrebbero invece partire le chiamate per i nati dal 1937 al 1941. L'obiettivo è immunizzare 87 mila anziani a marzo e 23 mila ad aprile. Gli ultraottantenni sono complessivamente 115 mila. (Rsc)