Covid: Giovannini, avviato monitoraggio continuo con autorità locali

- "Oggi abbiamo attivato una collaborazione per assicurare un monitoraggio stretto sul modo in cui le autorità locali attuano le indicazioni nazionali e le politiche territoriali" sulle misure anti Covid. Lo ha detto Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, a Rainews24. "Questo monitoraggio coinvolge diversi ministeri e strutture, tra queste l'Anci, le Regioni. Stiamo avviando un tavolo di collaborazione per un monitoraggio continuo su quanto avviene sul campo perché i cittadini hanno bisogno di risposte dirette alle loro esigenze", ha spiegato il ministro.(Rin)