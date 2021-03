Covid: Ronzulli (FI), subito aiuti a genitori lombardi con figli a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da mezzanotte la Lombardia sarà in zona arancione rinforzato e quindi le scuole chiuderanno, con la sola eccezione degli asili nido. In pratica, i bambini e i ragazzi che oggi sono in classe da domani resteranno a casa e con loro le tante mamme che, di punto in bianco, dovranno rinunciare al lavoro per restare con i figli. I genitori avranno infatti pochissimo tempo per organizzarsi e far conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari. Servono aiuti immediati alle famiglie che vivranno gli ovvi disagi del caso e per le quali chiediamo si attivino immediatamente i congedi parentali per ogni giorno di chiusura delle scuole, ma anche forme di aiuto economico per quanti saranno costretti a ricorrere ai servizi di babysitting". Lo afferma in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli.(Com)