Legge Bilancio: Fiola, norma su bonus assistenti sociali penalizza Napoli e il Sud

- "Nell'ultima legge di bilancio è stata inserita una norma con un bonus per il raggiungimento di un servizio previsto dai Lea, livelli essenziali assistenza. Ma questo penalizza il Sud perché il bonus è previsto per chi ha un'assistente ogni 6.500 abitanti mentre noi abbiamo ambiti dove ci sono ogni 150mila abitanti". Lo ha dichiarato la consigliera regionale della Campania in quota Pd Bruna Fiola, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Fiola prosegue: "Questa decisione continua a dividere e mortificare i diritti delle persone. Non so se il Comune di Napoli rientra negli ambiti che ricevono il finanziamento perché la norma prevede quello standard di 1 ogni 4mila o 1 ogni 6.500". Sulla decisione delle zone rosse la consigliera regionale dem non ha dubbi: "I dati reali dimostrano che abbiamo avuto un rilassamento nelle scorse settimane e per le varianti più contagiose. Per questo c'è di nuovo una difficoltà negli ospedali e nelle terapie intensive. Avremmo potuto evitare tutto questo. Dobbiamo far ritrovare serenità alle attività commerciali e credo che questa zona rossa servirà per riportare una situazione più tranquilla dopo le scene di assembramenti del weekend". (Ren)