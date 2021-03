Napoli: M5s, al tavolo del centrosinistra per la città del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo raccolto l'invito a partecipare al tavolo del centrosinistra perché crediamo che occorra delineare fin d'ora le priorità programmatiche per la Napoli del futuro. Una grande sfida che impone l'avvio di un confronto politico alto, di prospettiva, che risponda alla domanda fondamentale: che Napoli vogliamo costruire nei prossimi 5\10 anni?". Lo dicono in una nota i parlamentari Movimento 5 stelle Alessandro Amitrano, Vincenzo Presutto e Gilda Sportiello, a seguito dell'incontro del centrosinistra e Movimento 5 stelle in vista delle elezioni comunali. "La 'Napoli del Recovery' va costruita adesso – sottolineano – ed una sfida così complessa può essere affrontata e sostenuta solo da un fronte politico ampio, plurale, civico, progressista ed innovatore, che metta al centro gli interessi e le ambizioni di una città intera e non dei singoli, favorendo una collaborazione stretta con il governo e tutte le istituzioni che saranno protagoniste, ciascuna per le proprie competenze, del rilancio della città. La priorità è mettere a punto un Progetto per la Napoli del prossimo decennio, che raccolga ed elabori le proposte che provengono dalle forze migliori della città e che sappia cogliere le opportunità che arrivano dal campo ambientale. Poi verrà anche la squadra. Le risorse europee rappresentano un'occasione irripetibile che andrà gestita con oculatezza, trasparenza e responsabilità: il Movimento dovrà essere attore protagonista di questo processo ribadendo, ad ogni livello, la necessità di considerare lo sviluppo di Napoli una grande priorità nazionale", concludono. (Ren)