- "Cominciano oggi le potature in via Chiaia". Lo afferma l'assessore comunale al Verde Luigi Felaco. "Si tratta di potature di contenimento e di taglio dei rami secchi di venti Ficus e due Eritrine - prosegue -Continua così il piano di potature in città, seguito dagli agronomi del servizio verde della città". (Ren)