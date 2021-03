Sardegna: appello dei presidi a Regione, "vaccinate il personale scolastico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vaccini a dirigenti, docenti e personale Ata. Lo chiede alla Regione l'associazione Anp che riunisce i dirigenti scolastici dell'Isola. "Come cittadini della prima regione in zona bianca - scrive la presidente Anna Maria Maullu - ci sentiamo orgogliosi della responsabilità che il popolo sardo ha dimostrato nel rispettare le regole anti-Covid, ma ci preoccupiamo del fatto che le nostre scuole continuano a ospitare in presenza gli studenti". La richiesta è motivata dalla ripresa da lunedì 8 marzo delle lezioni in presenza al 100 per cento nelle scuole superiori dell'Isola. "Se non si procede subito all'attuazione del piano vaccinale - prosegue Maullu - le scuole sono particolarmente esposte al rischio di focolai". Il personale scolastico, si legge nella lettera indirizzata al governatore Christian Solinas e all'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, "è senza dubbio una delle categorie maggiormente esposte al rischio di contagio, pertanto deve essere considerato prioritario e urgente procedere a una incisiva azione tesa a garantire loro tutta la protezione necessaria, come del resto già avvenuto nella maggior parte delle Regioni italiane". (segue) (Rsc)