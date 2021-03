Turismo: Regione Campania approva programma partecipazione a fiere 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale della Campania ha approvato il programma di partecipazione alle fiere nazionali e internazionali del Turismo per l'anno 2021, che dovrà attuare in collaborazione con Unioncamere Campania. "Le fiere del turismo promuoveranno, nella chiave di lettura nuova imposta dall'emergenza Covid, prodotti e servizi sul mercato interno (turismo di prossimità) ed estero, attraverso il contatto diretto tra gli operatori del turismo in vista di una futura ripresa dei flussi internazionali a seguito delle campagne vaccinali - spiega una nota diffusa dalla Regione - In questa situazione di grande incertezza, è importante che la 'Destinazione Campania' sia ben posizionata nella comunicazione di settore, evidenziando i propri valori attrattivi e distintivi, legati alla cultura, alle tradizioni, alla natura, all'enogastronomia, alla ricettività, alla salute e al benessere". (segue) (Ren)