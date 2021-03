Piemonte: Consiglio regionale, al via concorso “La mia scuola al tempo del Covid” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un numero rilevante di studenti non è stato in grado di seguire le lezioni online perché non aveva la disponibilità di strumenti tecnici e una connessione internet - ha puntualizzato Erica Bertero, referente Piemonte Save the Children - Tale problematica rischia di ripresentarsi anche nell’attuale periodo, a causa del ritorno ad una modalità diffusa della didattica a distanza . Secondo un sondaggio condotto da Save the Children in collaborazione con Ipsos, delle 61mila famiglie piemontesi con figli adolescenti (almeno un figlio di 14-19 anni) che non hanno accesso a internet da casa, 27mila hanno denunciato l’alto costo del collegamento (44%), 20mila l’alto costo degli strumenti necessari per connettersi (32%), mentre 12mila dichiarano di accedere ad internet da un luogo diverso dalla propria abitazione (25%). “Il Concorso ‘La mia scuola al tempo del Covid? rivolto alle scuole del primo ciclo- ha affermato il Fabrizio Manca, direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - rappresenta un’occasione unica e importante per le nostre allieve e i nostri allievi, per condividere e confrontare le esperienze vissute in questo lungo periodo di pandemia e per raccontare la propria storia di “resilienza”. Il progetto intende illustrare la pandemia attraverso lo sguardo e i racconti dei più piccoli. Sono certo che tale iniziativa raccoglierà i frutti dell’intenso lavoro svolto dai docenti, unitamente alla creatività delle nostre allieve e dei nostri allievi e contribuirà, con i premi previsti, a rafforzare ulteriormente la dotazione delle scuole per la didattica digitale integrata”. (segue) (Rpi)