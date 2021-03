Covid: Zinzi (Lega), caso Soresa, fare chiarezza per accelerare campagna vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo Lega e componente Commissione Sanità in Regione Campania, Gianpiero Zinzi, ha depositato in data 1 Marzo un'interrogazione indirizzata al Presidente Vincenzo De Luca e avente ad oggetto "Chiarimenti sulle dimissioni del dg di So.Re.Sa. spa". "In dieci mesi – spiega Zinzi - due direttori generali hanno deciso di lasciare l'incarico che ricoprivano all'interno di una società che si occupa di un settore oggi quanto mai strategico nella gestione della pandemia. Una circostanza che va necessariamente chiarita, anche alla luce delle ricostruzioni giornalistiche che vedono alla base delle dimissioni del dg Cuccurullo dissidi sul tema dell'acquisto dei vaccini e sull'organizzazione della campagna vaccinale. In un periodo prolungato di così grave crisi sanitaria, avere contezza di ciò che avviene all'interno della società regionale per la sanità è indispensabile". (Ren)