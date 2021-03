Imprese: da Unicredit donazione a Fasted Caltanissetta Onlus per acquisto di 20 tablet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit ha effettuato una donazione a favore di Fasted Caltanissetta Onlus finalizzata all'acquisto di 20 tablet. Stando alla relativa nota, l’iniziativa permetterà all'associazione di digitalizzare tutte le pratiche burocratiche e svolgere le attività afferenti ai soci in forma digitale con la creazione di una "community" degli associati, per rispettare i criteri di distanziamento sociale imposti dall'attuale quadro epidemiologico. "Unicredit è da sempre vicina alle esigenze dei territori in cui opera, e il tema della solidarietà ci sta particolarmente a cuore: vogliamo essere non solo finanziatori ma anche protagonisti e facilitatori di un cambiamento nella società”, ha commentato Salvatore Malandrino, regional manager dell’istituto per la Sicilia. “Essere banca del territorio significa anche fornire un contributo concreto alle necessità delle comunità in cui operiamo sostenendo il mondo del volontariato, e in Sicilia questo mondo è fatto di tante realtà di assoluto livello: la donazione di Unicredit è stata finanziata dalla UnicreditCard Flexia Classic E, una carta di credito che raccoglie il due per mille di ogni spesa effettuata dai clienti, alimentando così un fondo che la banca destina ad iniziative di solidarietà nel territorio”, ha spiegato, aggiungendo che dal 2011 ad oggi, attraverso questo prodotto bancario, la banca ha assegnato in Sicilia oltre 1,8 milioni di euro a 170 onlus che operano nell’isola. (segue) (Com)