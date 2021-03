Imprese: da Unicredit donazione a Fasted Caltanissetta Onlus per acquisto di 20 tablet (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fasted Caltanissetta Onlus, prosegue la nota, ha operato in tutti questi anni incessantemente facendosi promotrice di moltissime iniziative per la ricerca scientifica, la prevenzione, la diagnosi, la cura, l'assistenza burocratica-amministrativa, organizzando diverse iniziative divulgative a vario livello e campagne di educazione alla salute rivolte maggiormente alle scuole medie e superiori, alle parrocchie ed agli uffici di Stato civile della provincia di Caltanissetta. "Con il progetto denominato Accorciamo le Distanze l’associazione intende dotare i propri soci di moderni sistemi informatici per cercare di tenere vicini, appunto i soci stessi, creando una sorta di community degli associati in un momento in cui, a causa della pandemia, siamo costretti a mantenere le distanze, permettendo così ai nostri assistiti di non doversi allontanare dalle proprie abitazioni considerando che già sono costretti a recarsi in ospedale ogni 15 giorni per effettuare la propria terapia trasfusionale salvavita”, ha affermato Filippo Meli, presidente di Fasted Caltanissetta Onlus. “In tutto questo Unicredit, anche grazie a UnicreditCard Flexia Classic E, continua ad essere accanto alla nostra associazione sostenendo i nostri progetti a servizio della collettività talassemica e per questo ci sentiamo di ringraziarla per il suo sostegno”, ha aggiunto. (Com)