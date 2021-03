Molise: Iorio, salta il centro Covid al Cardarelli, quindi? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Iorio, "perché perdere altro tempo se la soluzione più rapida è sotto gli occhi di tutti? Si blocchino i lavori mai iniziati al Cardarelli e si utilizzino quei fondi per le piccole ristrutturazioni del Vietri individuando il centro di Larino come unico centro Covid regionale ponendo fine anche al trasporto di pazienti fuori regione nonché alle strutture mobili. Si liberi la struttura del Cardarelli facendolo tornare ad essere un ospedale per le patologie ordinarie. Si eseguano i lavori per adeguare i pronto soccorso di Campobasso, Isernia e Termoli. Ed infine, si chiuda questa lunga pagina di contrasti e discussioni su eventuali responsabilità pregresse che servono più a giustificare l'incapacità di chi oggi governa nel fronteggiare l'emergenza piuttosto che a trovare soluzioni idonee per restituire ai molisani il diritto a vivere". (Gru)