Turismo: Regione Campania approva programma partecipazione a fiere 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Tavolo istituzionale, con la partecipazione dell’Agenzia campana Turismo, di concerto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e il sistema delle Camere di Commercio regionali sono state individuate le fiere più rappresentative a livello locale (Bmt di Napoli e Bmta di Paestum), nazionale e internazionale, da Milano a Rimini, da Berlino a Barcellona, Londra e Cannes, riservando una particolare attenzione al segmento Mice (Meeting, incentive, conference and exhibition), che procura cospicui introiti alla aree urbane specializzate in questo settore. L’assessore regionale alla Semplificazione amministrativa e al Turismo, Felice Casucci, ha dichiarato: “Nonostante il periodo di profonda crisi economica e le grandi difficoltà organizzative, la Regione Campania conferma la partecipazione al complesso ambito del sistema fieristico, ripensato in un quadro innovativo di interventi. Gli operatori campani, particolarmente danneggiati dall’emergenza pandemica, verranno coinvolti nei nuovi modelli di governance e parteciperanno con pieno senso di responsabilità alle iniziative da assumere per garantire loro benefici tangibili sulla ripartenza per un turismo esperienziale di alta qualità”.​ (Ren)