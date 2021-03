Sardegna: 34enne di Pula, malato di Sla, in Svizzera per suicidio assistito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Suicidio assistito in Svizzera. E' la scelta di Roberto Sanna, 34 anni di Pula, nel cagliaritano, operaio in una ditta che lavora nella raffinaeria Saras di Sarroch, ammalato di Sla. Ieri mattina Sanna è partito per la clinica elevetica insieme alla compagna Gioia, al fratello Andrea, alla mare Martina e al fratello di lei, Aldo. Suo padre, invece, gravemente malato, è rimasto a casa. A salutarlo all'uscita del paese gli amici. La vicenda è raccontata sull'edizione odierna del quotidiano "L'Unione Sarda". La diagnosi di Sla Roberto l'aveva ricevuta meno di un anno fa e, a causa del decorso rapissimo, la malattia lo ha costretto a letto con la costante necessità di cure e assistenza. Prima di essere costretto a dipendere dall'alimentazione forzata e alla respirazione assistita, il 34enne ha deciso per l'eutanasia in Svizzera dopo essersi confrontato con i suoi cari. (segue) (Rsc)