Recovery: Busillo (Anbi Campania), progetti Consorzi di bonifica e irrigazione in linea con parametri richiesti (3)

- Il Programma per la tutela del territorio e della risorsa idrica potrà contare nei prossimi anni su 15,03 miliardi di euro. È quanto previsto dal Recovery Plan, che ha stanziato 3,97 miliardi di nuove risorse accanto ai 10,85 miliardi già assegnati e ai 200 milioni provenienti da React EU. Il programma si articola in una serie di iniziative, che partono dalla sicurezza del territorio, attraverso azioni di contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico, fino agli interventi di forestazione urbanae manutenzione straordinaria degli invasi. In pratica: sembrano moltissimi soldi, ma dentro ci sono almeno tre filoni: l’idropotabile, gli investimenti irrigui e gli interventi per la difesa idrogeologica, che sono tantissimi e non riguardano certo le sole competenze dei Consorzi di bonifica. “Per dare una cifra reale delle necessità con riguardo alle sole esigenze espresse dalla difesa idrogeologica del territorio – aggiunge Busillo – solo i Consorzi di bonifica della Campaniahanno pronti 193 progetti per oltre 623 milioni di euro per migliorare ancora la tenuta del territorio soggetto a periodici eventi meteo così detti eccezionali, ma che ormai stanno diventando la norma”. “Credo su tutto ciò si possa aprire un dialogo con Regione Campania ed il Governo – conclude Busillo - che possa consentire ai Consorzi di lavorare ancora meglio, già oggi di fatto alcuni tra loro hanno raggiunto l’autosufficienza energetica, e trattando opere di alto valore ambientale, per le quali credo vadano coinvolti anche gli assessorati all’Agricoltura e all’Ambiente della Regione Campania ed il Ministero per l’Ambiente". (Ren)