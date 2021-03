Sardegna: enti locali, centrodestra, "riforma necessaria", centrosinistra, "testo da rinviare in commissione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma delle autonomie locali in Sardegna? "Una richiesta delle comunità locali che sollecitano da tempo una maggiore aderenza delle realtà territoriali alle istituzioni per garantire spazio e ruolo a aree più marginali, in un quadro di federalismo interno fra Regione, Province, Città metropolitane e Comuni, in grado di assicurare la migliore efficienza delle politiche pubbliche". Lo ha detto questa mattina in Consiglio regionale, riunito per discutere della riforma, il relatore di maggioranza Antonello Peru (Udc). La necessità del riordino, ha aggiunto Peru, nasce anche dalla coabitazione forzata fra la legge nazionale n.56/14 (legge Del Rio), che doveva essere transitoria ma è diventata definitiva, e la legge regionale del 2/2016, entrambe di fatto svuotate dalla mancata approvazione del referendum costituzionale e dal conseguente ripristino dello schema costituzionale che comprende le Province a pieno titolo. Secondo Peru si tratta quindi di una situazione da correggere con una riforma vera, come primo segnale per rimettere le cose a posto nel rispetto della volontà dei cittadini. La nostra idea, ha riassunto il consigliere, è quella di un modello federalistico della Regione identitario e fondato sul protagonismo dei territori. (segue) (Rsc)