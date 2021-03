Recovery: Busillo (Anbi Campania), progetti Consorzi di bonifica e irrigazione in linea con parametri richiesti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Purtroppo tali fondi, pure ingenti, non sono sufficienti – commenta Busillo – atteso che solo il comparto irriguo ha bisogno, secondo Piano nazionale Anbi per l’efficientamento della rete idraulica del Paese, di oltre 4,3 miliardi di euro, che diventano 1,9 miliardi solo per le regioni del Sud e sempre e soloper ilcomparto irriguo. In questo caso vanno sicuramente affinate le possibilità di sviluppare economie di scala lì dove per la manutenzione straordinaria e la rifunzionalizzazione di invasi ad uso plurimo, gli investimenti risultano inscindibili tra progetti irrigui, potabili e per altri usi”. Nel Sud Italia, secondo il Piano proposto dall’Anbi, oltre l’11 per cento della capacità dei bacini per la raccolta delle acque è occupato dalla presenza di sedime; per liberarli dall’interrimento sono pronti 45 progetti, che garantirebbero oltre 1.300 posti di lavoro. Non solo: nel Meridione ci sono 6 invasi incompleti, la cui ultimazione incrementerebbe la disponibilità idrica per oltre 55 milioni di metri cubi, attivando circa 1.300 posti di lavoro; i progetti sono già pronti. Il piano Anbi prevede nel Sud anche 222 interventi di manutenzione straordinaria e la realizzazione di 4 nuovi bacini idrici; l’investimento complessivo è circa di 1 miliardo e 899 milioni di euro, capaci di attivare quasi 9.500 unità lavorative nel segno del Green New Deal ed in coerenza con gli obiettivi del Next Generation Ue. (segue) (Ren)