Napoli: sicurezza, controlli serrati delle forze dell'ordine a piazza Dante

- Nella giornata di ieri gli agenti del commissariato della polizia di Stato Dante, con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania e delle unità cinofile dell’ufficio prevenzione generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone di Materdei, via Pessina, via Battistello Caracciolo e piazza Dante. Nel corso dell’attività sono state identificate 214 persone, di cui 70 con precedenti di polizia, e controllate 67 autovetture e 41 motocicli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo e contestate 6 violazioni al Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancata esibizione dei documenti e mancato utilizzo del casco protettivo. Inoltre, nel pomeriggio i poliziotti hanno controllato in piazza museo Nazionale un’auto con due persone a bordo, una delle quali - un tunisino di 27 anni con precedenti di polizia - è stata denunciata per non aver ottemperato ad un provvedimento di espulsione emesso nel 2107.(Ren)