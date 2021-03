Piemonte: Regione, fondi per la montagna ridotti del 10 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marrone ha spiegato che la Regione Piemonte continuerà a sostenere le attività del Museo regionale dell’emigrazione dei Piemontesi nel mondo, che ha sede a Frossasco (To) e del Museo regionale dell’emigrazione vigezzina nel mondo situato all'interno del parco di Villa Antonia, nel Comune di Santa Maria Maggiore (Vco) con due contributi di 18mila euro anziché 20mila e ha ricordato che lo stesso Museo di Frossasco ha però potuto beneficiare recentemente della somma di 20mila euro nel conteso di un progetto di ristrutturazione dei locali. L’assessore ha poi annunciato l’azzeramento dei 60mila euro a copertura della legge regionale 1 del 1987, che istituisce la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, occupandosi tra l’altro del rientro definitivo in Piemonte dei connazionali, degli interscambi e dei gemellaggi. Nel successivo dibattito sono intervenuti i consiglieri Monica Canalis e Maurizio Marello (Pd), Sean Sacco, Sarah Disabato e Ivano Martinetti (M5s) e Francesca Frediani (M4o), che, pur capendo le criticità contingenti, hanno espresso preoccupazioni per il settore tartufigeno, eccellenza piemontese. (Rpi)