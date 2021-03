Sardegna: enti locali, centrodestra, "riforma necessaria", centrosinistra, "testo da rinviare in commissione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di parere opposto per la minoranza il relatore Roberto Deriu, del Pd, dopo aver dato conto dei diversi orientamenti emersi sull'argomento all'interno dell'opposizione, ha sottolineato che "il testo richiama i principi di sussidiarietà e differenziazione nonché quelli della carta europea delle autonomie locali, configurando uno schema privo di sovrapposizione fra Stato e Regione in nome dell'alta considerazione di storia cultura e identità e della Sardegna". "Subito dopo però - ha polemizzato Deriu - emergono una profonda contraddizione ed una scelta incomprensibile sul piano politico, perché viene riproposta di fatto una fotocopia della legge nazionale Delrio (che pure il centro destra ha demonizzato) sulla conformazione delle città metropolitane e sul miscuglio di mappe e confini, di mare e montagna, omologando il sistema sardo e quello italiano in barba ad ogni rivendicazione autonomista. Se l'Aula non mette rimedio a questo pasticcio, ha avvertito il consigliere del Pd, si determinerà un grave squilibrio con inefficienze, diseconomie e lesioni dei diritti dei cittadini, lo si è visto a Cagliari che pure è guidata da uno dei leader del centrodestra e lo si vedrà anche a Sassari. Chiediamo quindi il rinvio del testo in commissione, per approfondire questi temi controversi e colmare evidenti lacune finanziarie, a parte il fatto che il momento della pandemia è il meno adatto per rimescolare il quadro istituzionale regionale". (Rsc)