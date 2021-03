Piemonte: Regione, fondi per la montagna ridotti del 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale momento di sofferenza legato alla pandemia ha limitato le risorse del Piemonte in materia di movimenti migratori, montagna e foreste. Lo hanno annunciato in Terza commissione (presidente Claudio Leone) gli assessori Maurizio Marrone e Fabio Carosso durante l’illustrazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 relativamente alle materie di loro competenza. Carosso ha parlato di “bilancio prudente, con piccoli tagli in quasi in tutti i capitoli” dovendo in questo frangente privilegiare soprattutto le politiche sanitarie. L’esponente della Giunta ha spiegato che alla montagna verrà apportato una riduzione del 10 per cento, per cui la cifra complessiva delle risorse regionali sarà di circa 11 milioni di euro (circa meno un milione e 200mila). Ha però sottolineato come saranno a disposizione circa un milione e 800mila euro di fondi statali. Carosso si è poi soffermato sull’avanzo di dieci milioni e 700mila euro dal bando “contributi sul costo di costruzione” previsto dal “Riparti Piemonte”. La somma, ha annunciato, verrà utilizzata per i contributi in favore di coloro che decidono di trasferirsi nei paesi di montagna aprendo attività commerciali. Per quanto riguarda le foreste, non ci sarà la somma di 50mila euro dedicata alla conservazione del patrimonio tartufigeno. (segue) (Rpi)