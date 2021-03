Turismo: domani a Napoli la presentazione del progetto europeo "Be cultour" coordinato da Cnr Iriss (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il team che coordinerà il progetto, è fortemente interdisciplinare e sarà composto da Antonia Gravagnuolo (coordinatrice del progetto Be.Cultour e ricercatrice) e Alessandra Marasco (ricercatrice in service management innovation ed esperta di innovazione collaborativa e service experience design nel turismo culturale). Il coordinamento del progetto è supportato da Luigi Fusco Girard (professore emerito dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e professore associato al Cnr Iriss) e da Alfonso Morvillo (dirigente di ricerca del Cnr Iriss ed esperto di economia del turismo, curatore del Rapporto italiano sul turismo annuale). Il gruppo di lavoro potrà contare su Marco Fasciglione (giurista e ricercatore del Cnr specializzato nella protezione internazionale dei diritti umani, la tutela dell'ambiente e la protezione dei migranti). La Regione Basilicata, particolarmente coinvolta nell'iniziativa sarà rappresentata dall'Agenzia di Promozione Territoriale (diretta da Antonio Nicoletti), che opera come ente strumentale nella promozione turistica. I partner saranno supportati da "Iniziativa Cube" che svilupperà strumenti di finanziamento innovativi per le soluzioni circolari selezionate. (Ren)