Sardegna: tavolo di confronto con Enti locali per elaborare strategia sviluppo sostenibile di Regione

- In Sardegna è in fase di costituzione un Forum regionale per condividere con le istituzioni locali la strategia di sviluppo sostenibile della Regione. Lo ha reso noto l'assessore all'Ambiente, Gianni Lampis: "Siamo impegnati ad individuare obiettivi che possano conciliare prosperità e benessere e meccanismi per integrare la tutela dell'ambiente, l'inclusione sociale, la salute, la crescita personale e collettiva, come base per uno sviluppo economico - ha sottolineato Lampis -. Vogliamo tracciare un modello di sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle attuali generazioni, senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri, coniugando le esigenze di crescita economica con quelle di sviluppo del benessere umano e sociale, costruendo una società economicamente avanzata, più equa, sana, armoniosa per tutti e nel rispetto dell'equilibrio dell'ecosistema". Per mercoledì 10 marzo, dalle 9.30 in videoconferenza, la Regione, che funge da cabina di regia, ha invitato le istituzioni del territorio ad iscriversi e partecipare al tavolo regionale istituzionale "Costruiamo insieme Sardegna 2030": oltre alla Regione ed alle agenzie regionali, parteciperanno Comuni, Città metropolitana di Cagliari, Rete metropolitana di Sassari, Province, Unioni dei Comuni, Comunità montane, Anci Sardegna, Upi, Cal, Parchi nazionali e regionali, Aree marine protette, agenzie di sviluppo. (segue) (Rsc)