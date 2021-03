Sardegna: 34enne di Pula, malato di Sla, in Svizzera per suicidio assistito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trattamento che Roberto riceverà nella clinica svizzera costerà 10 mila euro. Le sue condizioni sono state valutate dai medici elvetici che hanno accertato anche se la sua decisione sia stata assunta volontariamente e consapevolmente. Fino all'ultimo Roberto potrà scegliere se assumere o meno il farmaco letale. Il sindaco di Pula, Carla Medau, ha parlato di scelta "forte e coraggiosa". "Questo è il momento del silenzio - ha detto Medau - del rispetto, della vicinanza a lui e alla sua famiglia. Ogni discussione dai risvolti etici va rimandata al futuro". Il parroco, don Marcello Loi ha evidenziato che "non esprimo nessun giudizio. Se mi invitassero a una conferenza su questi temi esporrei la dottrina della Chiesa: la vita è sacra dal primo momento del concepimento fino alla fine, ma confrontarsi con una persona è tutt'altra faccenda. La sua è una condizione terribile e solo chi la sperimenta può sapere di che si tratta. Prego per lui". Di segno opposto la vicenda del Dj Anicetto Scanu, 68 anni, storico speaker di "Radio Sardinia", emittente del Medio Campidano, scomparso ieri dopo 12 anni di battaglia proprio con la Sla. "Combattere con la malattia - diceva - non è semplice, né facile. Essere circondato da una squadra di persone che ti danno amore è fondamentale, la Sla cerca di toglierti tutti i sapori reali della vita, le sole armi per combatterla sono l'amore, il sorriso, il buonumore, l'ottimismo, la serenità e la voglia di farcela a tutti i costi, la gioia di aiutare chi sta peggio di te". (Rsc)