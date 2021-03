Recovery: Busillo (Anbi Campania), progetti Consorzi di bonifica e irrigazione in linea con parametri richiesti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È il momento di cambiare e in meglio il Recovery Plan per accompagnare il Paese, il Mezzogiorno ed in particolare il territorio della Regione Campania al riparo da pericolose sorprese sul fronte delle disponibilità idriche future per l’agricoltura e fuori dalla quotidiana emergenza idrogeologica. È questo il messaggio dell’Unione regionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania. “L’appello che lanciamo come Consorzi di bonifica e irrigazione a Governo e Regione Campania è quello di non dimenticare le tante piccole e grandi opere proposte dai Consorzi proprio per rendere più resilienti i territori, tutte immediatamente cantierabili, una distrazione indottadalla fretta di raggiungere l’obiettivo della presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilienzaentro fine aprile alla Commissione Ue”. Così Vito Busillo, presidente Anbi Campania e vicepresidente nazionale. Attualmente, con il Recovery Planvarato dal Governo Conte, per tutto il comparto delle RisorseIdriche, incluse le risorse per l’idropotabile, sono stanziati, per la manutenzione straordinaria degli invasi e la gestione sostenibile delle risorse idriche2,92 miliardi di risorse nuove, per un totale di 4,38 miliardi. Soldi con i quali realizzare circa 100 interventi, prevalentemente al Sud, finalizzati alla sicurezza statica e sismica, potenziamento e/o completamentodi infrastrutture idriche di derivazione, invasi artificiali e dighe, condotte di adduzioneprimaria e volti alla riduzione delle perdite idriche nei sistemi di adduzione. (segue) (Ren)