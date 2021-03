Sardegna: Solinas, test gratuiti anti-Covid per chi arriva, tesserino a chi fa vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'estate in Sardegna potrà andare "non solo chi è vaccinato ma anche chi possiede un test che certifichi che non ha il virus. Già attualmente a chi fa il vaccino viene rilasciato il tesserino". Lo ha chiarito il governatore della Sardegna, Christian Solinas a "Un giorno da pecora" su Radio1 Rai. Dalla prossima settimana a chi non ha avuto l'opportunità di fare un test entro le 48 ore precedenti al volo per l'Isola "eseguiremo noi un test rapido. Se negativo nessun problema, se positivo scatteranno i protocolli e dovrà andare in quarantena se asintomatico senza altri problemi", ha spiegato il presidente della Regione che da ieri è in zona bianca. Un successo quello del passaggio di colore che va mantenuto e infatti "stiamo spingendo molto per investire su una campagna di vaccinazione massiccia, abbiamo attivato 50 punti di erogazione dei vaccini, in grado di vaccinare la popolazione in 30/45 giorni se avremo i vaccini", ha aggiunto Solinas che tuttavia mostra cautela: "Oggi non siamo 'al liberi tutti', la pandemia non è finita, la zona bianca ci deve responsabilizzare di più". Resta il fatto che "la tanto vituperata Sardegna additata da qualcuno come untrice d'Italia è la prima ad esser zona bianca", ha sottolineato il governatore per poi illustrare il Piano d’azione legato al cambio di colore. (segue) (Rin)