Sardegna: Solinas, test gratuiti anti-Covid per chi arriva, tesserino a chi fa vaccino (2)

- "Abbiamo scelto di fare una riapertura graduale per monitorare gli effetti delle riaperture. Abbiamo riaperto la ristorazione serale fino alle 23, coprifuoco alle 23.30. I bar e le attività simili sono aperti fino alle 21. Se i dati saranno positivi riapriremo luoghi della cultura e progressivamente anche palestre", ha spiegato Solinas per poi chiarire che sulla riapertura delle discoteche "al momento non ci sono i presupposti per aprire e restano i vincoli per l'assembramento". (Rin)