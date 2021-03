Turismo: domani a Napoli la presentazione del progetto europeo "Be cultour" coordinato da Cnr Iriss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani si terrà online l'incontro di avvio del nuovo progetto di ricerca europeo coordinato dal Cnr Iriss di Napoli, dal titolo "Be.Cultour: Oltre il turismo culturale: reti di innovazione del patrimonio come motori dell'europeizzazione verso un'economia circolare del turismo incentrata sull'uomo", finanziato dalla Commissione Europea con 4 milioni di euro per i prossimi tre anni. Il progetto del Cnr Iriss con un ampio consorzio di partner europei e non europei è risultato vincitore con il massimo punteggio su ben 86 proposte presentate a marzo 2020. Il direttore Massimo Clemente ha dichiarato in una nota: "L'obiettivo del progetto è ambizioso: uscire dalla grave crisi che ha colpito il settore turistico attivando un modello "circolare" e sostenibile di turismo culturale, che permetta di innescare un processo di rigenerazione economica, sociale, culturale e ambientale a partire da 6 territori di sperimentazione europei e non-europei che hanno accettato la sfida - le regioni Basilicata in Italia, Aragon in Spagna, Västra Götaland (Göteborg) in Svezia, Larnaca a Cipro, Vojvodina in Serbia e infine l'area transfrontaliera del nord-est della Romania e della Moldavia". (segue) (Ren)