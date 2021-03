Rifiuti: deposito incontrollato di rifiuti nel Salernitano, 1 denuncia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari del gruppo carabinieri forestale di Salerno, preso la zona industriale del comune di Contursi Terme, hanno scoperto alcuni cumuli di rifiuti in prossimità di una ditta di lavorazione di pomodori. I militari hanno quindi provveduto a porre sotto sequestro le aree e i rifiuti speciali depositati in maniera illegale e a deferire all’Autorità giudiziaria il titolare dell’azienda per il reato di deposito incontrollato di rifiuti. Nel corso del controllo, i militari hanno scoperto che nel piazzale antistante l’azienda vi erano tre diverse aree in cui erano depositati rifiuti speciali, anche pericolosi, costituiti da fanghi derivati dalle operazioni di lavaggio, rifiuti metallici, fusti in alluminio vuoti contenenti in origine sostanze chimiche ed altri barattoli di alluminio in avanzato stato di ossidazione per un quantitativo di circa 120 mc. Dall’esame della documentazione è emerso che i limiti di legge prescritti per la corretta gestione del deposito temporaneo di rifiuti erano stati violati e che parte dei rifiuti non risultava in alcun modo tracciabile.(Ren)