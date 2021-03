Piemonte: 8 marzo, Consiglio regionale espone foto storiche del primo voto alle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale della donna, che si celebra in tutto il mondo l’8 marzo, il Consiglio regionale del Piemonte organizza alcuni appuntamenti, che mettono in luce storiche conquiste come il diritto di voto e nuovi strumenti giuridici di tutela, ma anche criticità ancora aperte e su cui riflettere per il pieno e fattivo riconoscimento della parità di genere. “Quest’anno si celebrano i settantacinque anni dal primo voto alle donne e per questo l’Assemblea legislativa ha voluto dedicare la presentazione di foto storiche sul tema – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia -. Oggi più che mai sentiamo la necessità che si completi quel percorso di parità tra uomini e donne iniziato allora con il riconoscimento del suffragio universale, affinché si realizzino nella società di oggi pari opportunità per tutti, per un benessere e una visione serena rivolta al futuro”. Dal 4 al 16 marzo nelle vetrine dell’Ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale (in via Arsenale 14 angolo via Lascaris a Torino) saranno esposte foto storiche visibili dall’esterno in occasione del 75° anniversario del primo voto alle donne, con un particolare approfondimento sul voto amministrativo a Torino dell’aprile 1946. La rassegna, realizzata dalla Città Metropolitana di Torino, espone le e immagini storiche che provengono dall’archivio del quotidiano torinese La Gazzetta del Popolo. (segue) (Rpi)