Piemonte: 8 marzo, Consiglio regionale espone foto storiche del primo voto alle donne (2)

- Lunedì 8 marzo a partire dalle 15 sui canali Facebook e Youtube di @crpiemonte sarà pubblicata la registrazione del convegno “Uomini contro la violenza”, organizzato dalla Consulta femminile regionale in collaborazione con l’associazione Ma.ter sui primi risultati dell’applicazione della legge 69/19 conosciuta come “Codice Rosso”, un nuovo strumento per la difesa delle donne vittime di violenza e maltrattamenti. Scopo della tavola rotonda, a cui parteciperanno parlamentari, magistrati, avvocati, funzionari di polizia e carabinieri e membri dell’associazione Cerchio degli Uomini, è quello di informare sulla concreta attuazione della normativa, sulle difficoltà incontrate, i successi raggiunti e l’effettiva operatività della norma. Nell’ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza prosegue inoltre l’attività del portale web sos-donna.it, un progetto avviato ad Asti due anni fa che vede fra i suoi promotori il Consiglio regionale attraverso la Consulta delle Elette. Fra le iniziative sta ottenendo un notevole riscontro fra i giovani delle scuole superiori astigiane e dell’università il questionario “Ti rispetto”, con oltre 5 mila compilazioni sul tema della violenza psicologica. Dopo il lancio dell’iniziativa è stata inoltre avviata la collaborazione con le scuole superiori di Crotone, anch’esse impegnate a rispondere alle domande, in un singolare gemellaggio di sensibilizzazione, parallelo a quello attuato ad Asti, contro la violenza di genere. (Rpi)