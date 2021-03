Covid: Locatelli (Css), no effetti variante inglese su efficacia vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, nel corso della conferenza stampa da palazzo Chigi sul nuovo Dpcm, ha chiarito che "la variante inglese non mostra resistenza all’effetto protettivo indotto dalla vaccinazione con i tre sieri oggi disponibili". Per quel che riguarda la variante brasiliana "bisogna sottolineare che ci sono segnalazioni di soggetti che si sono reinfettati, ma non c’è alcuna pubblicazione scientifica su questo e quindi il dato andrà verificato", ha aggiunto. Anche in presenza di reinfezioni, ad ogni modo, "non si dovrebbero contare come forme gravi". (Rin)