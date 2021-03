Campania: garante disabili, vaccinazione per persone con disabilità, occorre subito cambio di passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avvocato Paolo Colombo, in una nota ha fatto sapere di accogliere "con grande soddisfazione l’approvazione dell’unanimità del Consiglio regionale della Campania dell’odg per il riconoscimento della priorità nella vaccinazione in favore delle persone con disabilità" e la lettera inviata dal nuovo ministro della Disabilità Stefani, di analogo contenuto inviata al nuovo Commissario per la pandemia Covid19, il generale Figliuolo. Il garante dei disabili - nell’augurare buon lavoro al nuovo Commissario in un contesto così drammatico, associandosi all’appello formulato dalle associazioni delle persone con disabilità – “sollecito per l’ennesima volta il neo Commissario, il presidente del Consiglio Draghi, il ministro della Salute Speranza e il Cts a riconoscere la priorità come era già stato promesso dal precedente commissario Arcuri, e assicurare la fornitura dei vaccini, a un repentino cambio di passo chiarendo una volta per tutte che, tutte le persone con disabilità, i loro familiari e i caregiver devono essere al più presto vaccinati”. Colombo conclude: “Non è accettabile che manchi ancora l’indicazione generalizzata per la disabilità, come nel piano vaccinale rimodulato, che deve essere inserita come prioritaria”.(Ren)