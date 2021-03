Campania: Pellegrino (Iv), stabilizzazione lavoratori idraulico forestali è un atto dovuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio regionale può e deve avviare un nuovo percorso per affrontare e risolvere il problema annoso della precarietà nella quale versano i circa 1500 operai idraulico forestali della Campania". Così Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia viva nel Consiglio regionale della Campania, intervenendo durante i lavori della Commissione Agricoltura dedicata alla questione dei lavoratori idraulico forestali. "In una Regione come la nostra - ha spiegato - fortemente caratterizzata dai frequenti fenomeni di dissesto idrogeologico, dobbiamo chiederci quale priorità vogliamo dare all'attività di manutenzione e cura del territorio, fondamentale per prevenire disastri ed emergenze che anche nel recente passato hanno arrecato danni ingenti alle nostre comunità. Il modello Lsu, che è servito a stabilizzare tanti precari della Pubblica amministrazione, attivando una mobilità tra Enti, potrebbe rappresentare una strada da percorrere per dare finalmente stabilità a chi da 20 anni vive nell'incertezza. Nel ringraziare il presidente Borrelli e l'assessore Caputo per aver accolto la mia richiesta di audizione sul tema della stabilizzazione degli idraulico forestali, voglio evidenziare che è nostra intenzione porre con forza all'attenzione del Consiglio Regionale il tema di un precariato che dura ormai da oltre 20 anni, e che solitamente viene affrontato solo durante le campagne elettorali, salvo dimenticarlo il giorno dopo la chiusura delle urne". (segue) (Ren)