Covid: Piemonte, altri 14 Comuni in zona rossa, in totale sono 22

- È stata firmata ieri sera l’ordinanza regionale che da oggi, alle ore 19, inserisce in zona rossa 14 Comuni del Piemonte collegati al focolaio di Cavour (Torino), quest'ultimo Comune già in zona rossa da sabato scorso. In particolare si tratta di 12 Comuni della Valle Po, in provincia di Cuneo (Barge, Bagnolo Piemonte, Crissolo, Envie, Paesana, Gambasca, Revello, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Rifreddo, Sanfront) e 2 Comuni in provincia di Torino (Bricherasio e Scalenghe). In questi Comuni è sospesa l’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado ed è disposta la dad per gli studenti che vivono nell’area, ma frequentano le lezioni in altri Comuni non inseriti in zona rossa. Previsto anche il potenziamento del tracciamento attraverso i tamponi e la messa in priorità per la vaccinazione degli anziani over80 domiciliati in zona rossa. L’ordinanza sarà valida fino al 12 marzo. I 14 Comuni si aggiungono a Cavour e ad altri 7 Comuni della Val Vigezzo, nel VCO, già inseriti in zona rossa nei giorni scorsi, per un totale di 22 Comuni in zona rossa in questo momento in Piemonte. (Rpi)