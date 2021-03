Covid: Svimez, offre nuove occasioni di business illegale a criminalità organizzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi, ha sottolineato il Rapporto Svimez, la malavita si serve di professionisti e figure competenti, che agiscono con fare imprenditoriale e assumono il volto legale dell’agire economico. Nei secondi agisce trasferendo titolarità e disponibilità dell’attività a persone incensurate ma prossime, investendo e rendendo l’attività capace di esistere sul mercato. La concentrazione maggiore di episodi si registra solo in alcune delle Regioni tradizionalmente connaturate dalla presenza di organizzazioni di tipo mafioso, specificatamente la Campania e la Calabria, rispettivamente con il 39,9 per cento e il 29,1 per cento dei casi, mentre è marginale il peso della Sicilia e della Puglia che, messe assieme, raggiungono appena il 6 per cento del totale. Per quei territori nei quali l’infiltrazione mafiosa è più recente, si registra una significativa presenza del Lazio con il 19 per cento dei casi, principalmente per vicende connesse al filone della cosiddetta "Mafia Capitale". Le altre Regioni del Centro-Nord hanno un peso trascurabile, raggiungendo tutte percentuali inferiori al 5 per cento. (segue) (Com)