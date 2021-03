Imprese: Cdp, in due anni 2,9 miliardi a 14.200 aziende lombarde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti ha inaugurato la nuova sede territoriale di Milano lo scorso dicembre con l’obiettivo di essere ancora più vicina e dare maggior sostegno alle circa 50 mila imprese del territorio. Stando al relativo comunicato stampa, il sostegno alle imprese lombarde ha già caratterizzato fortemente il biennio precedente l’apertura della sede: sono state sostenute infatti oltre 14.200 imprese lombarde per un totale di circa 2,9 miliardi di risorse erogate. Le aziende coinvolte sono large corporate, mid cap e Pmi operanti in diversi settori, fra i quali, in particolare, manifatturiero, meccanico, farmaceutico, agroalimentare e servizi: negli ultimi mesi, fra le operazioni dirette finalizzate in Lombardia da Cdp, si segnalano ad esempio, quelle con Saviola, Esprinet, Bracco e Amplifon. Al webinar “Spazio Imprese” di questa mattina, a cui hanno preso parte l’assessore del comune di Milano alle Attività produttive Cristina Tajani, il direttore Finlombarda Giovanni Rallo, la presidente di Sipcam Oxon Nadia Gagliardini, il presidente del Comitato regionale Piccola Industria di Confindustria Lombardia Alvise Biffi e il responsabile della divisione Cdp Imprese Nunzio Tartaglia, sono state illustrate le evidenze emerse dallo studio “L’economia lombarda: le cinque eccellenze da cui ripartire” coordinato da Andrea Montanino, chief economist del Gruppo Cdp. (segue) (Com)