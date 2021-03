Molise: in Consiglio l'informativa del presidente Toma su andamento pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aprendo i lavori della seduta odierna del Coniglio regionale, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, quale autorità di protezione civile e sanitaria, ha fornito informazioni relative all'andamento della pandemia da Covid 19 nella regione. In particolare il presidente della Regione ha riportato all'Aula le previsioni del prosieguo del Piano vaccinale per quanto riguarda i soggetti fragili, il personale delle forze di polizia e del mondo della scuola. Come pure il presidente ha ricordato il percorso fatto con il governo nazionale, sulla base dei dati epidemiologici registrati nel Molise, che ha portato all'emanazione dell'ordinanza del ministro della Salute per l'individuazione dell'intero territorio regionale quale "zona rossa" per un periodo di 15 giorni, a partire dal 1° marzo. In proposito il presidente della Regione ha riferito di aver avanzato alle autorità governative la richiesta di ristori per le attività economiche chiuse e per i Comuni. Sono quindi intervenuti per evidenziare le proprie posizioni politiche i Consiglieri Nola, Fanelli, Calenda, Primiani, Fontana, Greco, Micone, Pallante, Iorio, Romagnuolo. (Gru)