Piemonte: Gabusi, corridoio infrastrutturale del Cuneese di secondo livello ma strategico

- “Il corridoio che attraversa il Cuneese (Torino - Liguria) è inevitabilmente di Serie B a livello infrastrutturale e così lo sarà per lungo tempo nei confronti di altri percorsi come quello verso la pianura padana”. Queste le dichiarazioni del dirigente settori trasporti della Regione Piemonte, Enzo Elia, come riportate da alcuni organi di informazione locale, che hanno spinto Paolo Bongioanni (Fdi) a chiedere all’assessore ai Trasporti Marco Gabusi di chiarire, nell’ambito dei question time, se realmente la Regione consideri tale opera secondaria e non strategica per sistema logistico di tutto il Nord Ovest. “Le dichiarazioni del dirigente sono state male interpretate - precisa l’assessore Gabusi - Esistono Corridoi internazionali, che per noi sono il Corridoio Mediterraneo della Tav e il Corridoio Reno Alpi del Terzo Valico, di ‘primaria importanza’ che avranno elevati standard di prestazioni, e corridoi tecnicamente ‘di secondo livello’. Il corridoio Torino-Savona è un corridoio di secondo livello che risulterà comunque strategico per dare sbocco a una delle province più produttive d’Italia. Abbiamo risorse FSC che devono servire a progettare e implementare tutti i miglioramenti della linea in questione, una linea che consentirà al Cunnese di avere un polo logistico importante che definiremo insieme al territorio, di cui ben conosciamo la vocazione, alle categorie produttive e agli enti locali. Si tratta - conclude Gabusi - di azioni che programmeremo in maniera congiunta con la Regione Liguria, poiché abbiamo lo stesso interesse, e all’interno di un quadro che di fatto ci avvantaggia. Il vantaggio sta proprio nel fatto che il Piemonte sarà attraversato da due corridoi internazionali. Solleciteremo in tutte le sedi di confronto interventi di miglioramento, anche circostanziati, come ad esempio l’adeguamento ferroviario della Torino-Savona “. (segue) (Rpi)