Piemonte: Gabusi, corridoio infrastrutturale del Cuneese di secondo livello ma strategico (2)

- “Solo il pensiero di escludere la possibilità di un polo logistico in provincia di Cuneo, comprometterebbe ulteriormente il futuro di un territorio perennemente escluso dai grandi assi di comunicazione e che da decenni lamenta una dotazione infrastrutturale non adeguata nonostante Cuneo abbia il primato italiano nel rapporto aziende abitanti – ha dichiarato il consigliere Paolo Bongioanni - A una situazione già critica, si aggiungono poi gli effetti del recente alluvione di ottobre che ha visto scomparire il collegamento tra il Colle di Tenda, la Riviera di Ponente e la Costa Azzurra, andando a penalizzare un’economia già in difficoltà per questa lunga stagione Covid. È mio dovere dunque, come rappresentante di quel territorio, sdoganare dal declassamento e dall’isolamento l’isola più produttiva e fulgida d’Italia.” Durante il question time sono state discusse anche le interrogazioni di Daniele Valle (Pd) su personale Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana; di Francesca Frediani (M4O) su Ritardi vaccinazioni over 80; di Mauro Salizzoni (Pd) su Struttura Complessa Terapia del Dolore ASL Città di Torino: indispensabile riprendere le attività ordinarie; di Ivano Martinetti (M5S) su Azioni di implementazioni del servizio sulla linea Cuneo - Ventimiglia - Nizza; di Domenico Rossi (Pd) su Ritardi nel coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale nella campagna vaccinale Covid19; di Sarah Disabato (M5S) su Garantire a tutto il personale scolastico e alle persone over 80 la somministrazione del vaccino anti Covid-19, superando i limiti legati alla residenza e al domicilio; di Marco Grimaldi (Luv) su Centri vaccinazione SARS-Cov2; di Silvio Magliano (Moderati) su quali misure per fronteggiare al meglio l'emergenza epidemiologica in corso considerate le necessità di sopperire alla carenza di personale sanitario e di accelerare la campagna vaccinale in atto? (Rpi)