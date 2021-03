Pescara: operazione Gdf, individuata vasta discarica abusiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanzieri del Reparto operativo aeronavale, nel corso delle attività finalizzate al contrasto dei reati ambientali legati al ciclo dei rifiuti speciali hanno sequestrato un'area privata di 6.000 m2 adibita a discarica abusiva, individuata dall'alto mediante l'impiego di un elicottero Aw-139. L'attività, condotta dai finanzieri della sezione aerea in collaborazione con i colleghi del gruppo Pescara, ha confermato la presenza di oltre 1.400 tonnellate di rifiuti speciali abbandonati sul suolo non impermeabilizzato, con il conseguente rischio di contaminazione del sottosuolo e delle falde acquifere. Data la vastità dell'area interessata si può parlare di una vera e propria discarica abusiva strutturata al fine di eludere i rilevanti, ma imprescindibili, costi di smaltimento dei rifiuti. A conclusione del sopralluogo le Fiamme gialle hanno denunciato alla procura della Repubblica il proprietario dell'area ritenuto responsabile della gestione di rifiuti non autorizzata, realizzazione di discarica abusiva, violazioni al "Testo unico ambientale", nonché esercizio abusivo dell'attività di autodemolitore. Si è proceduto, pertanto, ad applicare la misura cautelare del sequestro preventivo all'intera area nonché ai rifiuti speciali ivi contenuti. (segue) (Gru)